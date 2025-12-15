الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أعمال صيانة «شارع الشيخ زايد» مستمرة لغاية يوم الاثنين المقبل

خطة شاملة ضمن استراتيجية لتطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن (من المصدر)
16 ديسمبر 2025 01:28

هالة الخياط (أبوظبي) 

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي أعمال صيانة طرق على شارع الشيخ زايد بن سلطان «E10»، بالاتجاه إلى جسر الشيخ زايد، وتستمر لغاية يوم الاثنين المقبل.
ودعت البلدية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة لتجنب الازدحام المروري، ومراعاة السرعات المحددة على الطريق. 
ولتنفيذ أعمال الصيانة على الطريق، تم إغلاق ثلاثة مسارات من جهة اليسار بالاتجاه إلى جسر الشيخ زايد من يوم 9 ديسمبر وحتى يوم أمس، فيما بدأ أمس إغلاق مسارين من جهة اليمين بالاتجاه إلى جسر الشيخ زايد والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026
«قرية ليوا».. وجهة ترفيهية وسط الكثبان الذهبية

مواكبة التطور
لتنفيذ المشروع، تم إغلاق الطريق في المسارات المتجهة من الكورنيش نحو جسر الشيخ زايد بن سلطان، وتم إيعاز السائقين لأخذ الطرق البديلة، منعاً للازدحامات المرورية.  وبينت البلدية أن تنفيذ مشاريع الصيانة للطرق يأتي تجسيداً لخطة التطوير الشاملة، وضمن إطار حرص دائرة البلديات والنقل واستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق معايير التنمية المستدامة، وتدعم مشروع النهضة الشامل الذي تشهده أبوظبي على جميع الصعد، وبما يحقق تطلعات أفراد المجتمع، ويسهم في دعم مكونات التنمية المستدامة. 
وتنطلق الدائرة في تنفيذها للمشاريع من رؤية الدائرة الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسِّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.

أبوظبي
شارع الشيخ زايد
بلدية أبوظبي
جسر الشيخ زايد
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©