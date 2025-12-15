هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مخيمها لتعزيز الوعي الوقائي

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مخيمها المشارك، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، الذي يُقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي الوقائي ورفع جاهزية المجتمع، وترسيخ ثقافة السلامة بوصفها ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات.

ويُعد المخيم وجهة مجتمعية متكاملة للأسر، بما يقدمه من باقة متنوعة من الفعاليات التوعوية والتدريبية والترفيهية، التي تُراعي مختلف المراحل العمرية، وتسهم في ترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة داخل البيئة الأسرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في بناء مجتمع آمن ومستدام.

ويقدم المخيم تجربة شاملة تجمع بين التوعية والتدريب والترفيه والرياضة والتراث، من خلال برنامج متنوع من الأنشطة المصممة لإيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة، وتعزيز مفاهيم الاستعداد المسبق والتعامل الآمن مع الحالات الطارئة.

وتشمل فعاليات المخيم ورشاً تدريبية وتوعوية في مجالات الوقاية من الحرائق، والإطفاء اليدوي، والإسعافات الأولية، إلى جانب أنشطة رياضية وتحديات ميدانية وتفاعلية، وبرامج تعليمية وترفيهية مخصصة للأطفال، تُقدم بإشراف كوادر متخصّصة من الهيئة، بما يسهم في تمكين أفراد المجتمع من اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية للسلامة.



الشراكة

أكدت «الهيئة» أن مشاركتها في مهرجان ليوا الدولي، تأتي انسجاماً مع دورها المجتمعي في نشر الوعي الوقائي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، وتحويل مفاهيم السلامة إلى سلوك يومي وممارسة عملية، بما يدعم جهود الإمارة في بناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة.