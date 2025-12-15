الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مخيمها لتعزيز الوعي الوقائي

فعاليات توعوية خلال المهرجان (الاتحاد)
16 ديسمبر 2025 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مخيمها المشارك، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، الذي يُقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 12 ديسمبر 2025 إلى 3 يناير 2026، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي الوقائي ورفع جاهزية المجتمع، وترسيخ ثقافة السلامة بوصفها ركيزة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات.
ويُعد المخيم وجهة مجتمعية متكاملة للأسر، بما يقدمه من باقة متنوعة من الفعاليات التوعوية والتدريبية والترفيهية، التي تُراعي مختلف المراحل العمرية، وتسهم في ترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة داخل البيئة الأسرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في بناء مجتمع آمن ومستدام.
ويقدم المخيم تجربة شاملة تجمع بين التوعية والتدريب والترفيه والرياضة والتراث، من خلال برنامج متنوع من الأنشطة المصممة لإيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة، وتعزيز مفاهيم الاستعداد المسبق والتعامل الآمن مع الحالات الطارئة.
وتشمل فعاليات المخيم ورشاً تدريبية وتوعوية في مجالات الوقاية من الحرائق، والإطفاء اليدوي، والإسعافات الأولية، إلى جانب أنشطة رياضية وتحديات ميدانية وتفاعلية، وبرامج تعليمية وترفيهية مخصصة للأطفال، تُقدم بإشراف كوادر متخصّصة من الهيئة، بما يسهم في تمكين أفراد المجتمع من اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية للسلامة.

الشراكة

أخبار ذات صلة
منافسات قوية في بطولة الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026
أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026

أكدت «الهيئة» أن مشاركتها في مهرجان ليوا الدولي، تأتي انسجاماً مع دورها المجتمعي في نشر الوعي الوقائي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، وتحويل مفاهيم السلامة إلى سلوك يومي وممارسة عملية، بما يدعم جهود الإمارة في بناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة.

أبوظبي
مهرجان ليوا الدولي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الظفرة
ليوا
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©