علوم الدار

«قرية ليوا».. وجهة ترفيهية وسط الكثبان الذهبية

استعراض الحِرف التقليدية في «قرية ليوا» (من المصدر)
16 ديسمبر 2025 01:31

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تعود «قرية ليوا» في الدورة الجديدة من «مهرجان ليوا الدولي» 2026، الوجهة الشتوية المفضلة في أبوظبي، المتواصل إلى 3 يناير، ببرنامج حافل بفعاليات ثقافية وتجارب ترفيهية وحفلات موسيقية حيّة وأنشطة عائلية، تستقطب الزوّار من مختلف الأعمار وسط الكثبان الرملية الذهبية في منطقة الظفرة.

وتواصل «قرية ليوا»، القلب النابض للمهرجان، توفير تجارب متنوعة ومتكاملة تجمع بين المغامرة، والألعاب التفاعلية، والأنشطة الإبداعية، والعروض الثقافية والترفيهية الحيّة، الفنون الشعبية الإماراتية، وورش الحرف الإماراتية التقليدية، إلى جانب السوق والمطاعم الإماراتية والعربية، التي تلبي تطلعات الزوّار من مختلف الأعمار. 
وبصفة عامة، يستمتع زوّار القرية يومياً بـ10 تجارب ترفيهية استثنائية، هي: «غرفة التحطيم وبيت الرعب»، وتُعد هاتان التجربتان من المناطق المفضلة لزوار القرية، حيث يعيش الزوار أجواءً استثنائية تجمع بين التحدي والمغامرة.
وتستقطب فعاليات «رالي آر سي» أفراد العائلة والأصدقاء للمنافسة واختبار مهاراتهم ودقتهم وسرعة استجابتهم في مجموعة من التحديات التفاعلية، من تصويب كرة السلة ورمي الحلقات إلى الألعاب الكلاسيكية. 
وتوفّر «حديقة اللعب ومنطقة المغامرات للأطفال»، مساحات الآمنة للأطفال للعب واستكشاف التجارب التفاعلية المتنوعة في أجواء من الإبداع والمرح.
يعيش الزوار تجربة مشوقة في «مغامرة المتاهة»، ومحاول استكشاف وجهة الخروج من المتاهة وسط العديد من المنعطفات والمفاجآت غير المتوقعة.
ويتيح «سكاي لاين - الانزلاق الهوائي» مغامرة استثنائية للزوار، حيث يوفر فرصة التحليق فوق «قرية ليوا» عبر الانزلاق الهوائي بالحبال في مسارات مخصصة للكبار والصغار، الذين يستمتعون بإطلالات بانورامية على أجواء ليوا النابضة بالحياة. 
وتوفر منطقة «جو وتر كارت» تجربة فريدة تجمع بين الكارتينج والمغامرة المائية في بيئة آمنة تناسب العائلة، حيث يتيح للمشاركين التسابق بمركبات كارت صغيرة فوق الماء وسط أجواء مليئة بالتحدي، مع تصميم مسار ترفيهي وآمن. 
وفي «سوق الحرفيين» يتعرف الزوار على الحرف الإماراتية الأصيلة من خلال ورش تفاعلية، تشمل البُرقع، الدخون والعطور، الحناء، السدو، التلي، والقهوة العربية، ضمن تجربة ثقافية أصيلة تحتفي بروح التراث الإماراتي، وتجسد جماليات الحرف التقليدية.

أجواء المرح والبهجة

منافسات قوية في بطولة الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026
أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026

تقدم «الألعاب الكرنفالية» أجواءً من المرح والبهجة لأفراد العائلة الذين يتشاركون أجمل اللحظات أثناء تجربة مجموعة من ألعاب الكرنفالات، منها الدوامة، العجلة الدوارة، سيارات التصادم، ولعبة التنين.
وفي المقابل، يتيح «معرض السيارات الكلاسيكية» مشاهدة مجموعة استثنائية من السيارات النادرة، التي تعكس جمال وأناقة التصميمات الكلاسيكية، وعن طريق الفارس الصغير يعيش الزوار في «حديقة الحيوانات والفارس الصغير» تجارب عائلية تسمح للأطفال بتجربة ركوب المهور، والتفاعل مع الحيوانات الأليفة، وعيش لحظات مليئة بالود والمرح في أجواء آمنة.

التراث والمغامرة

يمزج مهرجان «مهرجان ليوا الدولي» بين التراث والمغامرة، في تجربة مُلهمة تجمع العائلات والأصدقاء بين أحضان الطبيعة حول تل مرعب، الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر ويُعد أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات. ويواصل الحدث تطوره منذ انطلاقه في عام 2001، ليرسّخ مكانته أحد أبرز الوجهات الشتوية على المستويين الإقليمي والدولي، مستقطباً مختلف فئات المجتمع، ومحبّي التخييم والبر، والمغامرات والرياضات التراثية، لما يقدمه من فعاليات تلبي تطلعات الجميع، من سباقات السرعة بأنواعها وتحديات القيادة على الكثبان الرملية إلى العروض الثقافية والترفيهية.

أبوظبي
مهرجان ليوا الدولي
ليوا
