«الدراج ريس للدراجات».. إثارة وتحدٍّ في مهرجان ليوا الدولي 2026

أبوظبي (الاتحاد)



اختُتمت منافسات بطولة الدراج ريس للدراجات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط أجواء تنافسية ومشاركة واسعة، شهدت مستويات تنافسية عالية ونتائج قوية في مختلف الفئات.

في فئة الوكالة UTV، حقق خالد محمد سليمان من فلسطين المركز الأول بزمن بلغ 4.746 ثانية، فيما حلّ ثانياً عبد العزيز البلوشي من الإمارات بزمن 4.827 ثانية، وجاء ثالثاً سلطان يوسف مراد من الإمارات بزمن 4.869 ثانية.

أما في الفئة المفتوحة، فقد توّج يعقوب مبارك عبدالله بالمركز الأول بزمن 3.416 ثانية، وحلّ ثانياً أحمد أكبر البلوشي من الإمارات بزمن 3.495 ثانية، فيما جاء ثالثاً مشعل جاسم الفهد بزمن 3.511 ثانية.

وفي فئة المعدلة UTV، سيطر المتسابقون القطريون على المراكز الأولى، حيث أحرز مهنا محمد النعيمي المركز الأول بزمن 3.956 ثانية، وجاء ثانياً عبد الرحمن محمد النعيمي بزمن 4.154 ثانية، فيما حلّ ثالثاً عبدالله علي الدرمكي من الإمارات بزمن 4.885 ثانية.





وشهدت فئة البقي منافسة قوية، حيث حقق عبدالله صالح السليطي من دولة قطر المركز الأول بزمن 6.676 ثانية، وحلّ ثانياً مهنا محمد النعيمي من قطر بزمن 3.675 ثانية، فيما جاء ثالثاً سيف ناصر الحاي من الإمارات بزمن 3.772 ثانية.

وفي فئة عجلتين وكالة، واصل المتسابقون الإماراتيون تألقهم، حيث فاز محمد الهاملي بالمركز الأول بزمن 4.686 ثانية، تبعه عبيد هياي المنصوري في المركز الثاني بزمن 4.817 ثانية، بينما حلّ حمد خلفان القمزي ثالثاً بزمن 4.866 ثانية.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن البطولة حققت نجاحاً لافتاً، من حيث التنظيم والمشاركة والمستويات الفنية، مشيرة إلى أن منافسات الدراج ريس شكّلت إحدى أبرز محطات رياضات المحركات ضمن مهرجان ليوا الدولي، وأسهمت في استقطاب نخبة المتسابقين من داخل الدولة وخارجها وسط حضور جماهيري متميز.

وتتواصل فعاليات ليوا الرياضية المصاحبة للمهرجان بشكل يومي، حتى اليوم الختامي الثالث من يناير المقبل، وتُقام المنافسات برعاية من شركة جيتور الراعي الرئيسي للسيارات في المهرجان.