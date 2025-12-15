الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الدراج ريس للدراجات».. إثارة وتحدٍّ في مهرجان ليوا الدولي 2026

البطولة شهدت تنافساً مثيراً
16 ديسمبر 2025 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت منافسات بطولة الدراج ريس للدراجات، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، وسط أجواء تنافسية ومشاركة واسعة، شهدت مستويات تنافسية عالية ونتائج قوية في مختلف الفئات.

في فئة الوكالة UTV، حقق خالد محمد سليمان من فلسطين المركز الأول بزمن بلغ 4.746 ثانية، فيما حلّ ثانياً عبد العزيز البلوشي من الإمارات بزمن 4.827 ثانية، وجاء ثالثاً سلطان يوسف مراد من الإمارات بزمن 4.869 ثانية.
أما في الفئة المفتوحة، فقد توّج يعقوب مبارك عبدالله بالمركز الأول بزمن 3.416 ثانية، وحلّ ثانياً أحمد أكبر البلوشي من الإمارات بزمن 3.495 ثانية، فيما جاء ثالثاً مشعل جاسم الفهد بزمن 3.511 ثانية.
وفي فئة المعدلة UTV، سيطر المتسابقون القطريون على المراكز الأولى، حيث أحرز مهنا محمد النعيمي المركز الأول بزمن 3.956 ثانية، وجاء ثانياً عبد الرحمن محمد النعيمي بزمن 4.154 ثانية، فيما حلّ ثالثاً عبدالله علي الدرمكي من الإمارات بزمن 4.885 ثانية.

أخبار ذات صلة
منافسات قوية في بطولة الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026
أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي لفهم المخاطر 2026

وشهدت فئة البقي منافسة قوية، حيث حقق عبدالله صالح السليطي من دولة قطر المركز الأول بزمن 6.676 ثانية، وحلّ ثانياً مهنا محمد النعيمي من قطر بزمن 3.675 ثانية، فيما جاء ثالثاً سيف ناصر الحاي من الإمارات بزمن 3.772 ثانية.
وفي فئة عجلتين وكالة، واصل المتسابقون الإماراتيون تألقهم، حيث فاز محمد الهاملي بالمركز الأول بزمن 4.686 ثانية، تبعه عبيد هياي المنصوري في المركز الثاني بزمن 4.817 ثانية، بينما حلّ حمد خلفان القمزي ثالثاً بزمن 4.866 ثانية.
وأكدت اللجنة المنظمة، أن البطولة حققت نجاحاً لافتاً، من حيث التنظيم والمشاركة والمستويات الفنية، مشيرة إلى أن منافسات الدراج ريس شكّلت إحدى أبرز محطات رياضات المحركات ضمن مهرجان ليوا الدولي، وأسهمت في استقطاب نخبة المتسابقين من داخل الدولة وخارجها وسط حضور جماهيري متميز.
وتتواصل فعاليات ليوا الرياضية المصاحبة للمهرجان بشكل يومي، حتى اليوم الختامي الثالث من يناير المقبل، وتُقام المنافسات برعاية من شركة جيتور الراعي الرئيسي للسيارات في المهرجان.

أبوظبي
مهرجان ليوا الدولي
ليوا
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©