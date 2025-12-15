الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الأرصاد»: هطول أمطار والمنخفض الجوي يتعمق حتى الجمعة

«الأرصاد»: هطول أمطار والمنخفض الجوي يتعمق حتى الجمعة
15 ديسمبر 2025 22:43

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشرقية والساحلية الشمالية، مساء اليوم، ومن المتوقع أن تشهد مناطق هطول أمطار صباح غدا الثلاثاء، بحسب المركز الوطني للأرصاد. 

ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد، فإن الدولة تشهد حالة جوية من السبت 13 ديسمبر وتستمر إلى الجمعة 19.
وبحسب المركز، تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.
وأشار التقرير إلى أنه، خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة، سيتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق.
تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. 
وعن حالة البحر، أشار إلى أنه يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ومضطرباً أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه. 
ونبّه المركز إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء هطول الأمطار، كما وجّه قائدي المركبات عند استخدام السيارات للضرورة، باتباع عدد من التوصيات: القيادة بأمان، مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسية للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، والحرص على متابعة آخر مستجدات الحالة الجوية من الجهات المعنية.
ويتوقع المركز أن يسود غداً وخلال الأيام القادمة طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً وصباح الثلاثاء في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

