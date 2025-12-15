الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية زمبابوي

عمر الشامسي لدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد إسحاق مويو (وام)
16 ديسمبر 2025 01:31

أبوظبي (وام)

 تسلم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد، إسحاق أنانياس مويو، سفير جمهورية زمبابوي الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورحب الشامسي بالسفير الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية زمبابوي، وتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب إسحاق أنانياس مويو، عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية الرائدة التي تحظى بها الدولة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتربط دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية زمبابوي علاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويسعى الجانبان إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق التنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

أخبار ذات صلة
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
وزارة الخارجية
الإمارات
أوراق اعتماد
زيمبابوي
آخر الأخبار
أمطار الخير (أرشيفية)
علوم الدار
أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة
اليوم 13:31
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
علوم الدار
برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد إصدار أنظمة مالية وتأمينية لتعزيز تنافسية القطاع المالي في الدولة
اليوم 21:27
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
الأخبار العالمية
بولندا: الدفاع المضاد للطائرات المسيرة أولوية لأوروبا
اليوم 21:15
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
علوم الدار
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يكرم الشيخة فاطمة بنت مبارك تثميناً لدعمها المتواصل لقضايا الأسرة
اليوم 21:09
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اقتصاد
121% نمو تسجيل مشاريع التطوير العقاري في عجمان خلال 2025
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©