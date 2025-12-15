الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نائب رئيس وزراء البحرين يستقبل وفداً حكومياً إماراتياً

خالد آل خليفة في حديث مع عبد الله لوتاه خلال اللقاء (من المصدر)
16 ديسمبر 2025 01:31

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، في مملكة البحرين، وفداً من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين في مجالات التبادل المعرفي والتنمية المستدامة والتنافسية والتحديث الحكومي، وفرص تطويرها في ضوء التوجهات والرؤى المشتركة لقيادتي البلدين الشقيقين.
وأكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، خلال لقائه وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات الفاعلة مع حكومة دولة الإمارات الشقيقة، انطلاقاً من الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين، وما وصل إليه التعاون والتكامل من مستويات متقدمة بين البلدين. ورحب معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بوفد حكومة الإمارات، مشيداً بما تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية من تطور مستمر في مختلف المجالات، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية راسخة وتعاون وثيق يعزز فرص العمل المشترك في القطاعات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الحكومي مع حكومة مملكة البحرين، مشيداً بما تحققه من تقدم في مجالات التنمية المستدامة وتطوير العمل الحكومي.
والتقى وفد حكومة دولة الإمارات، معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبحث معه مجالات التعاون وتوسيع آفاق تبادل الخبرات والمعرفة، كما التقى نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة ودعم مساراتها.

