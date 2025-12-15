الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
المحكمة الاتحادية العليا تستقبل وفداً قضائياً من أستونيا

محمد الظاهري وليزا لي باكوستا خلال اللقاء (وام)
16 ديسمبر 2025 01:28

أبوظبي (وام)

استقبلت المحكمة الاتحادية العليا وفداً قضائياً من جمهورية أستونيا، برئاسة معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية أستونيا، وبحضور ماريا بيلوفاس، سفيرة جمهورية أستونيا لدى الدولة.
 وكان في استقبال الوفد الزائر معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة، وعدد من قضاتها وإدارييها، واستمع الوفد -خلال اللقاء- لشرح من معالي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات الذي طال مختلف إجراءات التقاضي؛ بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز، وضمان تقديم أفضل الخدمات، وصولاً إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية سير عمل الأنظمة القضائية. وتجول الوفد في أروقة المحكمة وقاعاتها، مبدياً إعجابه بما لمسه من تطور على مستوى الإجراءات والوسائل، وسلاسة في سير العمل القضائي والإداري والتقني في المحكمة الاتحادية العليا.
 وقدم معالي رئيس المحكمة الشكر والتقدير لمعالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية، والوفد المرافق لها، على الزيارة، مؤكداً أهمية تعزيز علاقات التعاون المستمر، وتبادل الخبرات بين البلدين.

