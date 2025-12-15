إغلاق باب التسجيل في «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي» بدورتها الرابعة

أبوظبي (وام)



أعلنت اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، إغلاق باب التسجيل في الفئات الرئيسية للدورة الرابعة للجائزة، التزاماً بالجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً، الذي حدد تاريخ 15 ديسمبر الجاري موعداً نهائياً لغلق باب التسجيل. وحثت اللجنة العليا جميع الذين أتموا التسجيل الأولي عبر الموقع الرسمي للجائزة smaea.ae، على سرعة إنهاء إجراءات التسجيل، وتقديم كافة الوثائق المطلوبة قبل الموعد النهائي.

ووفقاً للجدول الزمني للجائزة، تبدأ مباشرة مراحل التقييم والتحكيم، حيث تنتقل الجائزة إلى التقييم المكتبي لفرز الطلبات المؤهلة، تليها مرحلة التقييم الميداني التي تشمل زيارات ميدانية للفئات المرشحة للتحقق من الممارسات المطبقة، ثم اعتماد النتائج من لجنة التحكيم العليا (الجوري)، وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين، وتكريمهم في الحفل الختامي للجائزة.



القيمة الإجمالية

تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 10 ملايين درهم، موزّعة على 4 فئات رئيسية و13 فئة فرعية، إلى جانب المهرجانات والمسابقات المصاحبة، مما يجعلها من أبرز الجوائز المتخصصة الداعمة للتطوير الزراعي في الدولة.



الفئات

تشمل الفئات الرئيسية للجائزة مختلف مكوّنات القطاع الزراعي الحيوي، وهي: جائزة «أفضل مزرعة وأفضل عزبة متميّزة» التي تضم ثلاث فئات فرعية: هي فئة المزرعة المتميزة، وفئة العزبة المتميزة، وفئة مشاريع الشباب، وجائزة «التقنيات الزراعية» وتشمل فئة التقنيات الزراعية، وجائزة «المزارع التجارية» التي تضم فئتي المزارع التجارية للإنتاج النباتي والحيواني، وجائزة «المُزارِعة والمُربِّية المتميزة» وتشمل فئة المُزارعة المتميزة وفئة المُربية المتميزة، بما يؤكد على أهمية تمكين المرأة وإبراز دورها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.



التنافسية

أكدت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن الجائزة تشهد إقبالاً متزايداً من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية على التسجيل في فئاتها المختلفة، وهو ما يجسّد الثقة الكبيرة التي رسختها الجائزة خلال دوراتها السابقة باعتبارها منصة وطنية رائدة لتعزيز التنافسية وتبني أفضل الممارسات الزراعية في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت المهيري أن هذا الإقبال المتنامي يعبّر عن المكانة التي اكتسبتها الجائزة كأداة فاعلة لدعم القطاع الزراعي، وترسيخ دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مشيرة إلى أن الجائزة، ومن خلال مسيرتها الممتدة على مدى أربع دورات، أصبحت محركاً أساسياً للتنمية الزراعية المستدامة، حيث أسهمت في تحفيز الابتكار في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، وتشجيع استخدام أحدث التقنيات الزراعية، وتمكين المزارعين والمزارع التجارية من تطوير عملياتهم ورفع كفاءتهم التشغيلية والإنتاجية.

ولفتت المهيري إلى أن الفئات المتنوعة للجائزة تشكل إطاراً شاملاً يواكب احتياجات القطاع الزراعي الحيوي في الدولة، ويسلط الضوء على النماذج الملهمة والمبادرات الرائدة التي تسهم في رفع جودة الإنتاج، وتعزيز الاستدامة.



المرأة المزارعة

أكدت المهيري أن تخصيص فئة خاصة للمرأة المزارعة، يعكس إيمان الجائزة بأهمية تمكين المرأة وإبراز دورها شريكاً رئيسياً في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن مشاركة الجائزة هذا العام في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، وتنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة في جناحها الخاص، يمثل منصة تفاعلية مفتوحة أمام جميع المزارعين للتعرف من كثب على فرص التطوير والدعم التي توفرها الجائزة، وبما يسهم في بناء منظومة زراعية متقدمة تدعم رؤية دولة الإمارات للأمن الغذائي المستدام.



جناح خاص

الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، تشارك بجناح خاص في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، حيث تنظم خمسة مهرجانات متخصصة و77 مسابقة مصاحبة، إضافة إلى العديد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي تعكس الحرص على التواصل المباشر مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومربي النحل، وتقديم الدعم العملي والمعرفي الذي يعزز قدرتهم على المنافسة والابتكار.