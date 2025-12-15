الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

الإمارات تُدين الهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام في السودان

الإمارات تُدين الهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام في السودان
15 ديسمبر 2025 23:56

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم بطائرة بدون طيار الذي استهدف قاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في مدينة كادوقلي بجمهورية السودان، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الكتيبة البنغلاديشية التابعة لقوات حفظ السلام.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وجددت الوزارة التأكيد على إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، مؤكدة أن استهداف قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يُعد انتهاكًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني في مناطق النزاع.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية، وللشعب البنغلاديشي الصديق، وللأمم المتحدة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: وام
الإمارات
قوات حفظ السلام
السودان
هجوم
إدانة
