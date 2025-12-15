الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«باقة تقدير».. رسالة وفاء لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

«باقة تقدير».. رسالة وفاء لكبار المواطنين وأصحاب الهمم
16 ديسمبر 2025 01:28

أبوظبي (وام) 

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مشروع «باقة تقدير» لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع، وذلك في إطار مشاريع الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. 
وتشمل «باقة تقدير» تقديم «الهيئة» خدمة تجديد جواز السفر، وتجديد بطاقة الهوية بشكل استباقي ودون تقديم طلب لفئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي؛ وذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الجواز والهوية، وتسليم جواز السفر وبطاقة الهوية الجديدة إلى المتعامل المستفيد بمحل إقامته. 
وقالت «الهيئة» في بيان صحفي أمس، إن هذه المبادرة هي رسالة وفاء لأهل العطاء تجسد تقدير «الهيئة» لعطاء الفئة المستهدفة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم ورحلتهم في خدمة الوطن، كما أنها ترسخ قيم «الهيئة» في مجال الهوية المسؤولية، وتعكس توجهاتها الاجتماعية التي حرصت على تطبيقها في عام المجتمع 2025. 
 وأشارت إلى أن الموظفين المعنيين في «الهيئة» سيقومون برصد تاريخ انتهاء صلاحية الوثائق الخاصة بالفئة المستهدفة إلكترونياً، وتجديد الوثائق التي شارفت على الانتهاء تلقائياً.

