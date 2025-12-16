الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يهنئ حمد بن عيسى وشعب البحرين بالعيد الوطني

رئيس الدولة
16 ديسمبر 2025 09:19

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني متمنياً للمملكة دوام التقدم والتنمية.
وقال سموه عبر منصة إكس: "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى وشعب مملكة البحرين الشقيق العيد الوطني متمنياً للمملكة دوام التقدم والتنمية".

وقال سموه:"في هذه المناسبة نستحضر عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين وروابط التاريخ والمصير المشترك ونؤكد أن علاقاتنا تزداد رسوخاً وتمثل نموذجاً للترابط والتعاون والمحبة بين الأشقاء".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمد بن عيسى
رئيس الدولة
البحرين
العيد الوطني
محمد بن زايد
