رئيس الدولة يهنئ حمد بن عيسى وشعب البحرين بالعيد الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني متمنياً للمملكة دوام التقدم والتنمية.

وقال سموه عبر منصة إكس: "أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى وشعب مملكة البحرين الشقيق العيد الوطني متمنياً للمملكة دوام التقدم والتنمية".

وقال سموه:"في هذه المناسبة نستحضر عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين وروابط التاريخ والمصير المشترك ونؤكد أن علاقاتنا تزداد رسوخاً وتمثل نموذجاً للترابط والتعاون والمحبة بين الأشقاء".