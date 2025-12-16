محمد بن راشد: تبقى البحرين قلب وعين.. ومحبة دائمة ومصير مشترك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وشعب مملكة البحرين الشقيق احتفالهم بالعيد الوطني.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولشعب مملكة البحرين الشقيق، احتفالهم بالعيد الوطني المجيد.. نسأل الله أن يديم على البحرين الأمن والأمان والرخاء، وأن يكتب لشعبها المزيد من التقدم والازدهار. وتبقى البحرين قلب وعين.. ومحبة دائمة ومصير مشترك بإذن الله..».