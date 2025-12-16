الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: تبقى البحرين قلب وعين.. ومحبة دائمة ومصير مشترك

محمد بن راشد: تبقى البحرين قلب وعين.. ومحبة دائمة ومصير مشترك
16 ديسمبر 2025 09:39

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وشعب مملكة البحرين الشقيق احتفالهم بالعيد الوطني.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى توليه مقاليد الحكم
حمدان بن زايد: احتفاء بتاريخ مشرف ووطن يزهو بالعزة


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولشعب مملكة البحرين الشقيق، احتفالهم بالعيد الوطني المجيد.. نسأل الله أن يديم على البحرين الأمن والأمان والرخاء، وأن يكتب لشعبها المزيد من التقدم والازدهار. وتبقى البحرين قلب وعين.. ومحبة دائمة ومصير مشترك بإذن الله..».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البحرين
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©