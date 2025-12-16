الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: كل عام والبحرين الشقيقة بخير

حمدان بن محمد
16 ديسمبر 2025 12:26

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وحكومة البحرين وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار.
وقال سموه عبر منصة إكس:"في اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولحكومة البحرين وشعبها العزيز هذه المناسبة".
وأكد سموه:"علاقة راسخة تجمع قادتنا وشعبينا، وتربطنا الأخوّة والمصير الواحد والتاريخ المشترك، نسأل الله أن يحفظ البحرين ويزيدها عزّاً وازدهاراً، وكل عام والبحرين الشقيقة بخير".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البحرين
العيد الوطني
حمدان بن محمد
العيد
