طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.





وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "خالص التهاني والتبريكات لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لشعبها دوام الرخاء والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة، وتاريخ مشترك، ورؤية موحدة تعزز مسيرة التعاون والتكامل لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين".