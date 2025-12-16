الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة

طحنون بن زايد: الإمارات والبحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة
16 ديسمبر 2025 13:29

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.


وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "خالص التهاني والتبريكات لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لشعبها دوام الرخاء والتقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تجمعهما علاقات أخوية راسخة، وتاريخ مشترك، ورؤية موحدة تعزز مسيرة التعاون والتكامل لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين".

أخبار ذات صلة
تعديل سن القبول في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول بدءاً من العام الدراسي 2026-2027
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك البحرين بذكرى توليه مقاليد الحكم
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©