أمطار متفرقة على مناطق مختلفة بالدولة مع تعمّق المنخفض الجوي وطقس غير مستقر الخميس والجمعة

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وساد اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائم جزئي إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

يشير المركز إلى أن يوم الخميس سيشهد طقساً غير مستقر ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً 15 إلى 35 مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها تصل إلى 55 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً في بحر عمان.

كما يستمر الطقس غير مستقر يوم الجمعة، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ووفقاً لتقارير المتابعة التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد فإن الدولة تشهد حالة جوية بدأت من السبت 13 إلى الجمعة 19 ديسمبر 2025، وتتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

وأفاد المركز بتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، من الثلاثاء حتى الجمعة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. بالنسبة إلى حالة البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ومضطرباً أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.