الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم استقلال بلاده
16 ديسمبر 2025 13:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أولجاس بيكتينوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان.

 

المصدر: وام
كازاخستان
قاسم جومارت توكاييف
رئيس الدولة
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
