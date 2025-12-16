الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق النسخة السادسة من حملة أجمل شتاء في العالم

انطلاق النسخة السادسة من حملة أجمل شتاء في العالم
16 ديسمبر 2025 18:52

سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، عن إطلاق النسخة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، ولمدة 6 أسابيع تحت شعار «شتاؤنا ريادة» بالتعاون مع الهيئات السياحية المحلية، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية واستكشاف كنوز الدولة الطبيعية والثقافية والترفيهية خلال فصل الشتاء، مع التركيز على التنوع الجغرافي والمقومات البيئية والتراثية.
وتهدف الحملة التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي أمس في مقر المؤثرين بدبي، إلى ترسيخ مفاهيم جديدة تدعم التنوع السياحي ضمن التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، من خلال تشجيعها أنماط السياحة الخضراء والسياحة الزراعية والبيئية المستدامة، مما يخلق سوقاً سياحياً خصبةً للاستثمارات والمشاريع في هذا القطاع.
تركّز حملة هذا العام على المشروعات التي يقودها رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعدّ الركيزة الأساسية لاقتصاد الدولة.
كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي، عن اتجاه لإطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة الموجهة إلى القرى الإماراتية، لتعزيز السياحة وريادة الأعمال في القرى بمختلف إمارات الدولة.
وكشف محمد الأحبابي، مدير إدارة تطوير السياحة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن النسخة السادسة للحملة ستكشف عن وجهات سياحية جديدة، مؤكداً أن كل وجهة سياحية في الإمارات، وكل مَعلم طبيعي أو ثقافي أو تراثي، يمثل فرصة حقيقية لإطلاق مشاريع ريادية واعدة يمكن أن تنمو محلياً وتتوسّع عالمياً».
وأشار إلى أن حملة أجمل شتاء في العالم هذا العام تركّز على ريادة الأعمال الوطنية والابتكار، وقدرتهما على تحويل جمال الدولة الطبيعي والثقافي إلى تجارب سياحية استثنائية بمستوى عالمي.
من جهته، ذكر خالد يونس، مدير إدارة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن حملة أجمل شتاء في العالم في عامها السادس تعمل على تعزيز ودمج الريادة والابتكار في السياحة الوطنية، من خلال البحث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالسياحة وتقديم الدعم اللازم لها.

أجمل شتاء في العالم
الإمارات
