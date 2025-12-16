«كافِح».. للتوعية بمخاطر «الإخوان الإرهابية»

أبوظبي (الاتحاد)



أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مبادرة توعية جديدة بعنوان «كافِح»، وذلك ضمن فعاليات تريندز في قمة بريدج، تعتمد على مقاطع مرئية قصيرة توثق ممارسات جماعة «الإخوان»، وتشرح آلياتها الدعائية والتنظيمية، مستندة إلى بيانات وحقائق معمقة من موسوعة تريندز حول جماعة «الإخوان»، والتي تعد من أبرز الإصدارات البحثية الخاصة بالمركز في مجال الإسلام السياسي.

وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن إطلاق سلسلة كافِح يمثل استجابة بحثية مباشرة وضرورية للتحديات الراهنة، حيث باتت الجماعة تستغل الأدوات الإعلامية الحديثة لاختراق الفضاء الثقافي والفكري.

وأضاف، أن هذه السلسلة تأتي في إطار مسؤولية تريندز مؤسسة بحثية تجاه تعزيز المعرفة المجتمعية، لا سيما لدى الشباب، لافتاً إلى أن «كافِح» تستهدف في مراحلها الأولية تفكيك مفهوم «التمكين» الإخواني، وكيفية استغلال الجماعة لقنوات التواصل والمبادرات المجتمعية كأدوات للتجنيد وغسل الأدمغة.



خطوة مهمة

قال حمد الحوسني، الباحث الرئيس، ومدير إدارة الإسلام السياسي في «تريندز»: إن إطلاق سلسلة «كافِح» يمثل خطوة مهمة نحو مخاطبة الجمهور بلغة معاصرة تواكب أنماط الاستهلاك الرقمي للمحتوى، وتقدم حقائق موثوقة بعيداً عن الخطابات العاطفية والمضللة التي تتبناها الجماعة، وقال: إن مبادرة «كافِح» جاءت لتقدم محتوى علمياً مبسطاً مدعوماً بالمصادر، ومرتبطاً بسنوات طويلة من العمل البحثي في موسوعة تريندز. تجدر الإشارة إلى أن الموسوعة التي تعتمد عليها مبادرة «كافِح» هي موسوعة تريندز حول جماعة «الإخوان». وتضم 35 كتاباً صدر منها حتى الآن 18، وترجمت إلى 16 لغة عالمية، وتعد مرجعاً أساسياً في دراسة حركات الإسلام السياسي، وتقدم تحليلات معمقة وموثقة حول تاريخ الجماعة، وأيديولوجيتها، وآليات تمويلها، وشبكاتها التنظيمية العالمية.

ويمكن للجمهور متابعة الحلقات الجديدة من سلسلة «كافِح» على القنوات الرسمية لمركز تريندز على «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي.