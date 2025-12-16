«محمد بن راشد للابتكار الحكومي» يحتفي بالفائزين في «منزل المستقبل»

دبي (الاتحاد)



أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عن المشاريع الفائزة في النسخة الثانية من مسابقة «منزل المستقبل» العالمية، التي تنظم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وذلك خلال فعاليات معرض الأعمال الفائزة في الدورتين الأولى والثانية، الذي ينظمه المركز في بوليفارد أبراج الإمارات بدبي على مدى شهرين، ويعرض مجموعة من النماذج المعمارية المبتكرة لمنازل المستقبل المستدامة، التي تعكس رؤية الإمارات في مدن المستقبل الذكية القائمة على الاستدامة وجودة الحياة.

وتوّجت النسخة الثانية من مسابقة «منزل المستقبل» العالمية التي نظمها المركز بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، بفوز مجموعة من المشاريع المبتكرة لمنازل مستدامة وذكية، حيث حصد مشروع «بيت الأفنية» المركز الأول بفضل تصميمه الذي يجمع بين الأصالة والابتكار، فيما نال مشروع «نموذج للمنازل المتطورة» المركز الثاني، وجاء مشروع «الأفنية المرنة» في المركز الثالث، فيما فاز في وفي فئة الجائزة الخاصة كل من مشروع «البيت المحلي» ومشروع «العمارة المحلية المتجددة»، وتُعرض هذه المشاريع المتميزة إلى جانب الأعمال الفائزة في الدورة الأولى ضمن المعرض.





وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: أن مسابقة «منزل المستقبل» تمثل ترجمة مباشرة لرؤية دولة الإمارات في تمكين العقول المبدعة وتطوير حلول إسكانية رائدة تُعلي من مكانة الإنسان في قلب التخطيط الحضري.

وقال معاليه: إن الإعلان عن الفائزين اليوم يشكّل مرحلة أساسية في مسار تطوير نموذج إماراتي متكامل للإسكان المستقبلي، نموذج يجمع بين الكفاءة والاستدامة والمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف البيئات.





من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء: أن حكومة دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، رسّخت التفكير الإبداعي والابتكار أساساً في تصميم المستقبل خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع، وأن هذا النهج أصبح قاعدة راسخة ومنطلقاً للمشاريع المستقبلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمع وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً واستدامة.

وأضاف معاليه: أن مسابقة «منزل المستقبل» تمثل منصة للإلهام والتحفيز والاحتفاء في مجال العمارة المستدامة، وتواصل تحقيق نجاحات متتالية من خلال استقطاب أفكار ابتكارية وإبداعية، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بمستقبل العمارة المستدامة وريادة الإمارات في تبني الحلول المبتكرة في قطاع الإسكان.



مشاركة وحوافز

شهدت المسابقة إقبالاً واسعاً بمشاركة متميزة من معماريين ومصممين من 140 دولة حول العالم، وتجاوز عدد المشاركات 5000 من التصاميم المبتكرة.

وبلغت القيمة المالية للجوائز مليون درهم إماراتي، توزعت على 500 ألف درهم للمركز الأول، و200 ألف درهم للثاني، و100 ألف درهم للثالث، فيما بلغت قيمة جائزة الفئة الخاصة 200 ألف درهم.