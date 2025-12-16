الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البلديات والنقل» تحث على الإبلاغ عن التكدس السكاني

سكنك مسؤوليتك لتعزيز المظهر الحضاري في المدينة (من المصدر)
17 ديسمبر 2025 01:18

هالة الخياط (أبوظبي)

دعت دائرة البلديات والنقل أفراد المجتمع إلى الإسهام في الحد من ظاهرة التكدس السكاني، عبر الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها في الأحياء السكنية المحيطة بهم، من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ضمان بيئة سكنية آمنة ومنظمة في إمارة أبوظبي.
وأوضحت الدائرة أن للتكدس السكاني مؤشرات واضحة، من أبرزها الزيادة غير المبررة في عدد المركبات داخل الوحدة السكنية، وارتفاع كميات النفايات المنزلية عن المعدلات المعتادة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تشكّل مخاطر متعددة تشمل الحرائق، وانتشار الأمراض، وضعف التهوية، إلى جانب آثارها السلبية على السلامة العامة والبنية التحتية.
وتنفّذ الدائرة، عبر بلديات مدينة أبوظبي والعين والظفرة، حملات تفتيشية ميدانية ضمن حملة «سكنك مسؤوليتك»، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع وتعزيز الوعي بالالتزام بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية. وبيّنت أن المخالفات المرتبطة بالتكدس السكاني تستوجب غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما تبلغ غرامة عدم الالتزام بمعايير الصحة والنظافة 25 ألف درهم.
وأكدت الدائرة استمرار الحملة التوعوية التي انطلقت في مارس الماضي، مركّزة على التوعية والإرشاد كخط دفاع أول، يليهما الإنذار ثم تحرير المخالفات في حال استمرار الوضع غير القانوني، بما يضمن معالجة الظاهرة بصورة تدريجية ومسؤولة.
وفي هذا السياق، أصدرت الدائرة حزمة من الإرشادات العملية لضمان سكن قانوني وآمن، تشمل الاستئجار من مالك قانوني فقط، وتجنّب عقود الباطن غير الموثقة، والتأكد من تسجيل الوحدة السكنية في نظام «توثيق»، إضافة إلى تسجيل المركبات في نظام «مواقف»، وعدم إشغال الوحدة بعدد يفوق المسموح وفق المساحة والمعايير المعتمدة.

تعزيز الوعي

أخبار ذات صلة
اختتام فعاليات «تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»
قائد «شرطة أبوظبي» يشهد حفل ختام بطولة «الدفاع التكتيكي 2025»

بالتوازي مع الجولات التفتيشية، كثفت دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي النشر التوعوي عبر منصاتهما الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز وعي السكان بأهمية الالتزام بالتعليمات القانونية والحفاظ على نمط سكني حضاري وآمن يحترم حقوق الجوار.
وأكدت الدائرة أن السكن ليس مجرد مكان للإقامة، بل ركيزة أساسية من ركائز جودة الحياة، تتحقق بتوافر الأمن والخصوصية والراحة ضمن بيئة تحترم القانون.  وشددت على أن الالتزام بالإرشادات يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للجميع، ويدعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي.

أبوظبي
التكدس السكاني
بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
الحرائق
النفايات
النفايات المنزلية
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©