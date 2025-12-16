الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإدارة والاقتصاد» بجامعة الإمارات تحصل على اعتماد «IMA»

مبنى جامعة الإمارات (الاتحاد)
17 ديسمبر 2025 01:18

العين (وام)

حصلت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين (IMA) لبرنامج المحاسبة، وهو أحد أبرز الهيئات المهنية العالمية المتخصّصة في تطوير مهنة المحاسبة الإدارية، مما يؤكد استيفاء البرنامج لمعايير أكاديمية ومهنية متقدمة تمكّن الطلبة من متابعة شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA).
وأكّد الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، أن اعتماد IMA يشكّل إنجازاً يعزّز جاهزية طلبة المرحلة الجامعية لمسارات مهنية متميزة في المحاسبة الإدارية، ويعكس جودة المناهج الدراسية وتأثيرها على مستقبل خريجي البرنامج والمؤسسات التي سينضمون إليها.
ويرتكز اعتماد معهد IMA على مجموعة من المعايير تشمل شمولية محتوى البرنامج لموضوعات اختبار CMA، وتوفير كوادر أكاديمية مؤهلة لتدريس هذا المحتوى، واعتماد البرنامج من جهة أكاديمية معترف بها، إضافة إلى تعيين ممثل للمعهد في الحرم الجامعي.
وأوضحت جاكي أوبنهايم، نائبة الرئيس الأولى لشؤون العضوية والمجتمع المهني في IMA، أن انضمام كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات إلى المؤسسات الداعمة لاختبار CMA يعكس التزامها بالتميز الأكاديمي وتقديم برامج تعليمية تواكب احتياجات الأعمال الحديثة، وتمكّن الجيل القادم من المحاسبين الإداريين من تلبية متطلبات الكفاءة المهنية.

المحاسب الإداري

يُعدّ برنامج المحاسب الإداري المعتمد (CMA) أحد أبرز المؤهلات المهنية عالمياً، إذ يقيس المعرفة المتقدمة في مجالات التخطيط المالي والتحليل والرقابة ودعم اتخاذ القرار، وهي مهارات أساسية لمواكبة متطلبات الأعمال المعاصرة وتعزيز تأهيل طلبة المحاسبة والتمويل.

كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات
جامعة الإمارات
المحاسبة
