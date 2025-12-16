انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني من «برنامج شتاء صندوق الوطن»

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت، أمس الأول، أنشطة وفعاليات الأسبوع الثاني من «برنامج شتاء صندوق الوطن»، في عدد من المدارس والمراكز الإبداعية بإمارات الدولة، والتي شهدت تدفق أعداد كبيرة من طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً للمشاركة في أنشطة الأسبوع، تم تقسيمهم إلى أربع فئات حسب مراحلهم السنية.

وتقام الفعاليات برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات المحلية، والاتحادية والتعليمية والخاصة.

وبدأ الأسبوع برحلات معرفية وتراثية للمشاركين في الأنشطة، شملت زيارة قصر الوطن في أبوظبي، ومركز الطيور الجارحة، وعدداً من المتاحف والأماكن التراثية والترفيهية بكافة إمارات الدولة، بهدف ترسيخ قيم الانتماء، وتوسيع مدارك الطلبة من خلال التعلم التفاعلي والتجارب المباشرة.





وتعرف الطلبة خلال زيارتهم قصر الوطن على تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسس الحكم الرشيد، ودور القصر كمَعْلَم وطني يعكس ثقافة الدولة وقيمها الحضارية، واطلعوا على قاعات المعرفة والمقتنيات التي توثق مسيرة البناء والإنجاز.

واطلع الطلبة، في مركز الطيور الجارحة، على أنواع الصقور والطيور الجارحة وخصائصها، ودورها في التراث الإماراتي، وتعرفوا على أساليب العناية بها وجهود الحفاظ على الحياة الفطرية والتوازن البيئي، بما يعزّز الوعي البيئي لديهم.

وتشمل أنشطة الأسبوع الثاني من برنامج شتاء صندوق الوطن، أكثر من 96 نشاطاً ثقافياً وتراثياً ورياضياً وبيئياً وترفيهياً، تستضيف ما يزيد على 18 فناناً وكاتباً، وعدداً من الحرفيين وكبار المواطنين في لقاءات حوارية وتدريبية، ويديرها أكثر من 84 مدرباً ومدرساً ومشرفاً، إلى جانب أنشطة «العربية لغة القرآن» التي تتضمن استعراض القيم والأخلاق من خلال القصص التراثية والدينية.





وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إن برنامج شتاء صندوق الوطن، يركز على أن تجسد أنشطته وفعالياته الهدف الاستراتيجي للصندوق وهو «هوية وطنية قوية ومستدامة»، بهدف تعميق إدراك الطلبة لقيمة وطنهم وتعزيز قدراتهم على الإبداع والإنجاز، والتي تدعم لديهم الانتماء والولاء للوطن، وتاريخه ولغته وتراثه وحضارته ورموزه وأهله وقادته.





استيعاب الطلاب

ياسر القرقاوي: فعاليات البرنامج تتواصل على مدى أسبوعين في ربوع الوطن كافة، في المدارس والمراكز الإبداعية تحت شعار «العربية لغة القرآن» لتأكيد أهمية اللغة العربية ودورها في نقل القيم المعرفية والمجتمعية والأخلاقية إلى الأجيال القادمة.

ولفت إلى أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وجه بالعمل على استيعاب أكبر قدر ممكن من الطلاب الراغبين بالمشاركة في أنشطة البرنامج، كي تعم الفائدة على الجميع، وفق القدرات الاستيعابية للمدارس والمراكز المشاركة.





وأشار القرقاوي، إلى أن أنشطة شتاء صندوق الوطن تركّز هذا العام على تقديم أنشطة توعوية حول القيم والتاريخ واللغة العربية والشخصيات التاريخية الإماراتية، وتنظيم حوارات ونقاشات تفاعلية مع نجوم وفنانين وكتاب ومؤثرين، إضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل مكثفة لتعزيز المهارات الاجتماعية، وأنشطة وألعاب رياضية، وأخرى تتعلق بالموسيقى والفنون الشعبية والمسرح، والقراءة والكتابة الإبداعية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمهارات والأشغال اليدوية والتراثية، والقصص الوطنية والتراثية الملهمة.