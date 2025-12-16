الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نهيان بن مبارك: مدّ جسور الشراكة ودعم التعاون الدولي

نهيان بن مبارك لدى استقباله إيان بورج بحضور ماريا كاميليري (وام)
17 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، معالي الدكتور إيان بورج، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بحضور ماريا كاميليري، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، وذلك في إطار اللقاءات التي تعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جسور التواصل والحوار مع مختلف دول العالم.

رحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالضيف، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة، ومؤكداً عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مالطا، والحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزّز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول قضايا مختلفة، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل والتفاهم، ودعم الحوار البنّاء والتعاون الإيجابي في القضايا التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنتهج سياسة خارجية قائمة على مدّ جسور الشراكة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، ودعم التعاون الدولي من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للشعوب كافة.
من جانبه، أعرب معالي الدكتور إيان بورج عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبجهودها المستمرة في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتقارب بين الثقافات.
وأكد معاليه حرص جمهورية مالطا على مواصلة تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم مساعي السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

آفاق
يأتي اللقاء في إطار الحرص المتبادل على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، واستشراف آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز مسارات الشراكة والتفاهم بين البلدين الصديقين.

أبوظبي
نهيان بن مبارك
مالطا
الإمارات
