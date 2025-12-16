«الإمارات للإفتاء» يمنح المجلس العلمي بالمغرب «جائزة الاجتهاد»

أبوظبي (وام)



منح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جائزة الإمارات للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري «فرع المؤسسات» في دورتها الأولى إلى المجلس العلمي الأعلى في المملكة المغربية الشقيقة؛ تقديراً لدوره الريادي في قيادة الشأن الديني، وترسيخ منهج الاجتهاد الجماعي.

تم تسليم الجائزة من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

تسلم الجائزة نيابة عن الجهة الفائزة معالي أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالمملكة المغربية.

وجرى التكريم على هامش حفل انطلاق أعمال المؤتمر العالمي السنوي للمجلس.

وجاء منح الجائزة استناداً إلى ما يضطلع به المجلس العلمي الأعلى، من مسؤولية دستورية وعلمية بوصفه المرجعية العليا للاجتهاد الديني والمشورة العلمية في المملكة المغربية، إضافة إلى جهوده المنهجية في تفعيل فقه الواقع.