الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للإفتاء» يمنح المجلس العلمي بالمغرب «جائزة الاجتهاد»

«الإمارات للإفتاء» يمنح المجلس العلمي بالمغرب «جائزة الاجتهاد»
17 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (وام) 

منح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جائزة الإمارات للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري «فرع المؤسسات» في دورتها الأولى إلى المجلس العلمي الأعلى في المملكة المغربية الشقيقة؛ تقديراً لدوره الريادي في قيادة الشأن الديني، وترسيخ منهج الاجتهاد الجماعي. 
 تم تسليم الجائزة من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. 
 تسلم الجائزة نيابة عن الجهة الفائزة معالي أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالمملكة المغربية. 
وجرى التكريم على هامش حفل انطلاق أعمال المؤتمر العالمي السنوي للمجلس. 
 وجاء منح الجائزة استناداً إلى ما يضطلع به المجلس العلمي الأعلى، من مسؤولية دستورية وعلمية بوصفه المرجعية العليا للاجتهاد الديني والمشورة العلمية في المملكة المغربية، إضافة إلى جهوده المنهجية في تفعيل فقه الواقع. 

أخبار ذات صلة
أمم أفريقيا 2025.. المغرب والركراكي يترقبان اللقب المنتظر
كأس العرب.. المغرب لإكمال العام الرائع والأردن يغازل اللقب التاريخي
المغرب
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
المملكة المغربية
عمر حبتور الدرعي
عبدالله بن بيه
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©