«تنفيذي الشارقة» يطلع على محاور استراتيجية تنمية قطاع العسل العضوي

الشارقة (وام)



ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، ودعم مختلف القطاعات في الإمارة والعاملين فيها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

واطلع المجلس على محاور استراتيجية تنمية قطاع العسل العضوي في إمارة الشارقة، وأفضل الممارسات والمقارنات المعيارية على المستوى المحلي والخليجي والعالمي، إضافة إلى الشراكات والمسؤوليات مع الجهات الحكومية الأخرى والأهداف العامة للمشروع وإجراءات الترخيص وخارطة الطريق.

ووافق المجلس على آلية ترخيص النحالين واستخدام المواقع، وتهدف الآلية إلى تنظيم نشاط تربية النحل وضمان ممارسته وفق اشتراطات محددة، ودعم النحالين وتمكينهم من الحصول على ترخيص والاستفادة من البرامج الحكومية والتمويلية، وحماية سلالات النحل المحلية من الأمراض والآفات، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم إنتاج محلي عالي الجودة، والحد من المخالفات والتجاوزات.

كما اطلع المجلس على تقرير مشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس العالمي 2025، الذي استعرض النتائج الإيجابية التي تحقق الرؤية الطموحة للإمارة في مجال الابتكار والتكامل الرقمي، وأظهر التقرير نبذة عن المشروعات النوعية التي تم استعراضها في المعرض، والتي أدرجت تحت 4 محاور، وهي: التجارب الرقمية والاستدامة البيئية والمدن الذكية والإنسانية.

وتناول التقرير الفعاليات والأنشطة، مثل هاكاثون الشارقة الرقمي، والاحتفاء بموظفي حكومة الشارقة خريجي أكاديمية الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات الحكومية التي تم إبرامها، بهدف تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتسريع التحول الرقمي في الإمارة.

واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، والذي استعرض ما تم تنفيذه من مبادرات وبرامج نوعية، وأبرز التسهيلات والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، إلى جانب الخطط التطويرية المستقبلية الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات، والارتقاء بمستوى التواصل المجتمعي، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف مدن ومناطق الإمارة.