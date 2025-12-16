الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

دبي تستضيف القمة الشرطية العالمية في 23 يونيو المقبل

راشد الغافري
17 ديسمبر 2025 01:19

دبي (الاتحاد)

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي من 23 إلى 25 يونيو المقبل النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
تنظم القمة القيادة العامة لشرطة دبي بالشراكة مع «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً».
وأكد العقيد دكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن القمة أصبحت اليوم منصة محورية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون حول العالم، لبحث مستقبل الأمن العالمي واستعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية التي تواكب التحولات المتسارعة للتحديات الأمنية العابرة للحدود.

