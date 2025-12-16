قائد «شرطة أبوظبي» يشهد حفل ختام بطولة «الدفاع التكتيكي 2025»

أبوظبي (الاتحاد)



شهد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، الحفل الختامي لبطولة شرطة أبوظبي للدفاع التكتيكي 2025، التي شاركت فيها قطاعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشهدت منافسات قوية ومتميزة، حيث حرصت شرطة أبوظبي على توفير خطط ممنهجة ومدروسة للدفاع التكتيكي في جميع قطاعاتها المختلفة.

وتوَّج معاليه قطاع العمليات المركزية بالمركز الأول في البطولة، وجاء قطاع المهام الخاصة في المركز الثاني، وقطاع الأمن الجنائي في المركز الثالث.

وأكدت شرطة أبوظبي أن البطولة تأتي لتطوير المهارات الميدانية لمنتسبيها، وتعزّز مفهوم الدفاع عن النفس والتعرض للتحديات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والتميز في الأداء، وتجسّد البطولة رؤية شرطة أبوظبي في الاهتمام بالطاقات البشرية، وصقل مهاراتهم ضمن بيئة محفزة تشجع على الإبداع والانضباط والعطاء المستمر لخدمة الوطن.