الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قائد «شرطة أبوظبي» يشهد حفل ختام بطولة «الدفاع التكتيكي 2025»

أحمد المهيري خلال تتويج الفائزين (من المصدر)
17 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، الحفل الختامي لبطولة شرطة أبوظبي للدفاع التكتيكي 2025، التي شاركت فيها قطاعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشهدت منافسات قوية ومتميزة، حيث حرصت شرطة أبوظبي على توفير خطط ممنهجة ومدروسة للدفاع التكتيكي في جميع قطاعاتها المختلفة.
وتوَّج معاليه قطاع العمليات المركزية بالمركز الأول في البطولة، وجاء قطاع المهام الخاصة في المركز الثاني، وقطاع الأمن الجنائي في المركز الثالث.
وأكدت شرطة أبوظبي أن البطولة تأتي لتطوير المهارات الميدانية لمنتسبيها، وتعزّز مفهوم الدفاع عن النفس والتعرض للتحديات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والتميز في الأداء، وتجسّد البطولة رؤية شرطة أبوظبي في الاهتمام بالطاقات البشرية، وصقل مهاراتهم ضمن بيئة محفزة تشجع على الإبداع والانضباط والعطاء المستمر لخدمة الوطن.

أخبار ذات صلة
اختتام فعاليات «تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»
«كليفلاند أبوظبي» ينفذ حملة للتوعية حول السكتة الدماغية
أبوظبي
شرطة أبوظبي
الدفاع عن النفس
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©