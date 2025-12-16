الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد: احتفاء بتاريخ مشرف ووطن يزهو بالعزة

17 ديسمبر 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين وشعب البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس:«في العيد الوطني لمملكة البحرين، أهنئ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وشعب البحرين الشقيق بهذه المناسبة، احتفاءً بتاريخ مشرف ووطن يزهو بالعزة والوفاء».
وأضاف سموه:«وتبقى الإمارات والبحرين نموذجاً راسخاً للأخوّة الصادقة ووحدة المصير والعمل المشترك نحو مستقبل أكثر ازدهاراً».

