الأربعاء 17 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ياس بن حمدان بن زايد يفتتح جناح مشروع الغدير للحِرف الإماراتية في مهرجان ليوا الدولي

ياس بن حمدان بن زايد يفتتح جناح مشروع الغدير للحِرف الإماراتية في مهرجان ليوا الدولي
17 ديسمبر 2025 00:17

افتتح الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، في قلعة خنور في مدينة ليوا في منطقة الظفرة، جناح مشروع الغدير للحِرف الإماراتية التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026 «ليوا 2026»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
حضر الافتتاح ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.
وتأتي مشاركة مشروع الغدير في المهرجان من خلال تجربة ثقافية تعكس الهوية الوطنية الإماراتية، وتسهم في إحياء الموروث الثقافي، ضمن أجواء عائلية تجسد قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة.
وتعد قلعة خنور من المعالم التاريخية البارزة في منطقة الظفرة، حيث يعود تاريخ بنائها إلى القرن التاسع عشر، وأعيد ترميمها لاحقاً مع الحفاظ على طابعها المعماري ومواد بنائها التقليدية، لتبقى شاهداً على تاريخ المنطقة وذاكرتها الثقافية.
 وفي إطار مهرجان ليوا الدولي 2026، ينضم مشروع الغدير جناحاً في القلعة يوفر مساحة حيوية تعرض منتجات إماراتية لعدد من رواد الأعمال والحرفيين الإماراتيين؛ بهدف تعزيز استدامة الحرف التقليدية، وربط التراث بروح عصرية تعبر عن حاضر الدولة ومستقبلها.
وقال أحمد ساري المزروعي: يهدف مشروع الغدير للحِرف الإماراتية إلى الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي بوصفه من ركائز الهوية الوطنية، من خلال دعم الحرفيين الإماراتيين، وتمكينهم اقتصادياً، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم الحرفية وتسويقها بأساليب معاصرة تحافظ على أصالتها. ويسعى المشروع إلى نقل المهارات الحرفية إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات التقليدية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
ويوفر مشروع الغدير تجربة استثنائية في قلعة خنور، تجمع بين أصالة التراث الإماراتي، وروح المنتجات العصرية، في أجواء تحاكي التاريخ والمكان، وتسلط الضوء على إبداعات رواد الأعمال الإماراتيين، ما يسهم في تعزيز حضور الحِرف الإماراتية، وترسيخ الهوية الوطنية.

أخبار ذات صلة
ياس بن حمدان بن زايد يفتتح جناح مشروع الغدير للحِرف الإماراتية
المصدر: وام
ياس بن حمدان بن زايد
آخر الأخبار
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
الرياضة
«الصقور» تسجل حضوراً قوياً في اليوم الثالث بمهرجان ليوا الدولي
اليوم 13:14
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
الرياضة
من الإصابات إلى القمة.. تعديل تكتيكي يمنح ديمبلي جائزة «ذا بيست»
اليوم 13:11
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
الترفيه
هالة صدقي تواصل حضورها الرمضاني وتدعم «بيبو»
اليوم 12:51
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
الترفيه
منذر رياحنة.. «متمرِّد»
اليوم 12:41
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
الرياضة
102 خيل في حفل السباق الرابع على مضمار العين
اليوم 12:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©