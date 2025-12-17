رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغوشوك، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك جيغمي خيسار نامغيل وانغوشوك. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي تشيرينغ توبغي رئيس وزراء مملكة بوتان.