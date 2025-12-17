حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني

‏أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني.

وبحسب المرسوم يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه، الهيكل التنظيمي التفصيلي لهيئة الشارقة للدفاع المدني، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة، بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج، أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.