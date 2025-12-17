«الإمارات لمسرح الطفل» يمنح عبدالله راشد لقب شخصية المهرجان

محمد عبدالسميع (الشارقة)



برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبتنظيم من جمعية المسرحيين، تنطلق الدورة التاسعة عشرة من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، مساء الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر حتى السابع والعشرين منه، بمشاركة سبعة عروض مسرحية محلية، تعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه مسرح الطفل الإماراتي. ووقع اختيار اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على الفنان الإماراتي القدير عبدالله راشد ليكون شخصية المهرجان، وقررت منحه لقب الشخصية المسرحية في هذه الدورة، تثميناً لعطائه الكبير في المسرح بشكل عام، وفي مسرح الطفل على وجه الخصوص، عبر رحلته المسرحية التي امتدّت لأكثر أربعة عقود من الزمن، قدم خلالها العديد من مسرحيات الأطفال ممثلاً ومشرفاً وإدارياً لتلك العروض، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل، ولجان الاختيار والتحكيم التي شغل عضوياتها في العديد من دورات المهرجان السابقة. أما في مسرح الكبار فقد انطلقت رحلته في ثمانينات القرن المنصرم، ولا تزال على ذات ألقها وعطائها، نال خلالها العديد من الجوائز في التمثيل، وكرمته أيام الشارقة المسرحية، وكذلك فعلت أيام قرطاج المسرحية الدولية، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. يشاهد الجمهور برفقة لجنة تحكيم المهرجان، التي تشكّلت من كل من: وليد الزعابي، إبراهيم سالم، محمد سعيد السلطي، عبدالرحمن الملا، ومحمد جمعة علي، عدداً من العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان وهي: «الفتى الخشبي» من إنتاج مسرح الشارقة الوطني، «قرية الابتكار» من إنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني، «سر الفريج الأزرق» من إنتاج مسرح دبي الوطني، «أمونة والخاتم» من إنتاج مسرح الفجيرة، «هيا نبدأ اللعبة الأخيرة» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، و«مملكة إيليرا» لمسرح خورفكان للفنون. ويستضيف المهرجان في يوم حفل ختامه في السابع والعشرين من هذا الشهر، العرض المسرحي «الإطار الفارغ»، وهو عرض منتج من قبل منتسبي ربع قرن للمسرح وفنون العرض، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إمارة الشارقة. تنتقل بعد ذلك العروض المسرحية إلى مدينة خورفكان مباشرة، لتقدم ذات العروض ابتداء من الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي وتستمر حتى الثاني من شهر يناير من العام 2026، في خطوة دأبت جمعية المسرحيين على تنفيذها من أجل منح جمهور المنطقة الشرقية فرصة مشاهدة العروض.