الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
17 ديسمبر 2025 17:48

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.
الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والجزرالأول عند الساعة 19:07 .
بحر عمان مضطرب الموج خاصة مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 21:53 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزرالثاني عند الساعة 03:31.

أخبار ذات صلة
آخر تطورات الحالة الجوية في الدولة
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنب الصناعي
المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
الرياضة
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
اليوم 21:04
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
الرياضة
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©