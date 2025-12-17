الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غير مستقر وغائماً جزئياً إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والجزرالأول عند الساعة 19:07 .

بحر عمان مضطرب الموج خاصة مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 21:53 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزرالثاني عند الساعة 03:31.