الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد: اللغة العربية مرآة هويتنا وعماد ثقافتنا ووعينا الإنساني وحافظة إرثنا الحضاري

لطيفة بنت محمد: اللغة العربية مرآة هويتنا وعماد ثقافتنا ووعينا الإنساني وحافظة إرثنا الحضاري
17 ديسمبر 2025 18:30

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، أهمية الاحتفاء بهذا اليوم كمناسبة يتجدّد فيها الاعتزاز بلغةٍ حملت على مدى قرون شعلة المعرفة، وشيّدت حضارةً شاهدةً على ثراء العقل العربي وإسهاماته الفكرية في مختلف المجالات، وتركت بصمتها المؤثرة على مسيرة البشرية.
وقالت سموّها: اللغة العربية مرآة هويّتنا وعماد ثقافتنا ووعينا الإنساني وحافظة إرثنا الحضاري العريق وهي اللغة التي حملت أفكار واختراعات وأبحاث العلماء ونقلت قصائد ورؤى الشعراء والأدباء وأوصلت رسائل وترجمات المفكرين واتّسعت آفاقها للتعبير عن كافة العلوم، فكانت دائماً في مقدمة مسارات التعليم والثقافة والابتكار.. وتكمُن قوة لغتنا العربية في اتساع قاموسها اللغوي وثراء مفرداتها، ما يجعلها لغةً حية قادرة على مواكبة التقدّم العالمي وصناعة المستقبل رغم كل ما نشهده من تغيرات متسارعة في عصر التكنولوجيا.
وفي اليوم العالمي للغة العربية 2025 الذي يرفع شعار «مسارات مبتكرة للغة العربية: سياسات وممارسات من أجل مستقبل لغوي أكثر شمولاً»، أشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية تمكين اللغة العربية وتطوير حضورها في التعليم والتقنية والإعلام، لافتةً إلى أنّ ذلك يعد مسؤولية مشتركة، والتزاماً وطنياً يتطلب جهوداً متكاملة، ما يسهم في تعزيز حضورها ومكانتها في المجتمع المحلي والعالمي.

المصدر: وام
لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
