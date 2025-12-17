حمدان بن محمد يوجه بتشكيل «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي»

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم، بتشكيل «منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل، وتعيين خليفة القامة رئيساً للبحث والتطوير والابتكار في المؤسسة للإشراف على هذه المنظومة وتنفيذ مستهدفاتها.

وستكون منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي مظلة لكافة المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وستدعم مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي ودولة الإمارات في تطوير أفكار نوعية جديدة قائمة على أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.

وستقود هذه المنظومة المتكاملة جهود العديد من المختبرات البحثية، بما في ذلك «مختبرات دبي للمستقبل» و«مختبر سينسيبل سيتي العالمي في دبي»، وستتابع تنفيذ مستهدفات العديد من البرامج الوطنية التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، بما في ذلك «برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار»، و«برنامج دبي للروبوتات والأتمتة».

كما ستشرف هذه المنظومة على تحديث التشريعات المعنية بدعم البحث والتطوير والابتكار من خلال مبادرة «ساندبوكس دبي» الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية والابتكارية في دبي بالتعاون مع القطاع الحكومي والهيئات التشريعية وكبريات الشركات المحلية والعالمية في مختلف القطاعات.

وستعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية الوطنية والعالمية، وستُسهم في توفير الدعم للمشاريع البحثية الواعدة من خلال «مبادرة دعم البحث والتطوير والابتكار في دبي».