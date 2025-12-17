الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع اشتداد العاصفة الشتوية

الإمارات تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع اشتداد العاصفة الشتوية
17 ديسمبر 2025 21:12

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ تدخلاتها الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، استجابة للأزمة التي تسبب بها المنخفض الجوي والبرد القارس الذي يفاقم معاناة العائلات النازحة. فقد سارعت الفرق الميدانية إلى تقديم الإغاثة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها السكان.
ومع غزارة الأمطار وغرق العديد من الشوارع وتسرّب المياه إلى الخيام المتضررة، فعّلت العملية الإماراتية آلياتها لسحب المياه، والتي تم إرسالها مسبقاً ضمن خطة الطوارئ لمواجهة الأوضاع المناخية الصعبة، وتسهيل حركة مرور السكان في المناطق المغمورة.
وخلال فترة المنخفض الجوي، وزعت العملية 1189 خيمة إيواء، و4280 جاكيتاً شتوياً، إلى جانب 538 حقيبة إغاثية تحتوي على المستلزمات الأساسية للنازحين، بالإضافة إلى 5012 طرد كسوة شتوية و1403 أغطية شتوية، في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لسكان القطاع.
وتأتي هذه الجهود ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي تواصل منذ أكثر من عامين تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بمساندة الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته في ظل التحديات المتواصلة.

المصدر: وام
