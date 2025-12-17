الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تكرّم منتسبيها المتميزين

المكرمون في صورة جماعية (من المصدر)
18 ديسمبر 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت شرطة أبوظبي الموظفين وفرق العمل المتميزة في جميع المديريات والإدارات التابعة لقطاع العمليات المركزية، ضمن الملتقى السنوي للقطاع بحضور مدراء المديريات والإدارات ومنتسبي القطاع.
وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، خلال تكريمه المتميزين وفرق العمل، أن التكريم يأتي تقديراً لجهودهم في تطوير منظومة العمل الشرطي، وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات استباقية، تعزّز جودة حياة المجتمع.
وأشاد بجهود قطاع العمليات المركزية، وما حققه من مؤشرات إيجابية عزّزت مسيرة التطوير والتحسين، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ المبادرات الريادية، التي تعزّز الطمأنينة والاستقرار والسلامة للمجتمع بمختلف فئاته، وتعكس ثقة الجمهور في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ووجّه الشكر إلى القيادات الشرطية، مثمّناً دور مديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام في دعم وتحفيز الكوادر الشرطية على الإبداع والتميّز، والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بجودة العمل الشرطي في جوانبه الإدارية والميدانية.

أخبار ذات صلة
«إسطبلات زعبيل» تتألق في كأس رئيس الدولة للقدرة
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى تجنب دخول الأودية أثناء الأمطار
أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
الرياضة
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
اليوم 21:04
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
الرياضة
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©