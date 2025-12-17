«شرطة أبوظبي» تكرّم منتسبيها المتميزين

أبوظبي (الاتحاد)



كرّمت شرطة أبوظبي الموظفين وفرق العمل المتميزة في جميع المديريات والإدارات التابعة لقطاع العمليات المركزية، ضمن الملتقى السنوي للقطاع بحضور مدراء المديريات والإدارات ومنتسبي القطاع.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، خلال تكريمه المتميزين وفرق العمل، أن التكريم يأتي تقديراً لجهودهم في تطوير منظومة العمل الشرطي، وتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المتعاملين من خلال تقديم خدمات استباقية، تعزّز جودة حياة المجتمع.

وأشاد بجهود قطاع العمليات المركزية، وما حققه من مؤشرات إيجابية عزّزت مسيرة التطوير والتحسين، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ المبادرات الريادية، التي تعزّز الطمأنينة والاستقرار والسلامة للمجتمع بمختلف فئاته، وتعكس ثقة الجمهور في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ووجّه الشكر إلى القيادات الشرطية، مثمّناً دور مديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام في دعم وتحفيز الكوادر الشرطية على الإبداع والتميّز، والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بجودة العمل الشرطي في جوانبه الإدارية والميدانية.