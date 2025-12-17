الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مناقشة الخطط الإعلامية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026 بدبي

مناقشة الخطط الإعلامية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026 بدبي
18 ديسمبر 2025 01:24

دبي (الاتحاد)

ترأس العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، الاجتماع التنسيقي للفريق الإعلامي المُشترك لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، الذي يضم مختلف الإدارات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة، المعنية بكافة الفعاليات الاحتفالية في مختلف المواقع. ورحب العميد المنصوري في بداية الاجتماع بالحضور، مؤكداً أهمية الدور الإعلامي الذي يواكب فعاليات رأس السنة التي تُعدُّ من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، لا سيّما وأنها تشهد حضوراً كبيراً في مختلف مواقع الاحتفالات، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود الإعلامية لعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة في تنظيم أهم وأكبر الأحداث العالمية.

