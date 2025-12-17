الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للبحث والإنقاذ» يختتم مشاركته في تمرين «الاستجابة للزلازل» بجنوب أفريقيا

فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في صورة جماعية على هامش المشاركة (من المصدر)
18 ديسمبر 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم فريق الإمارات للبحث والإنقاذ مشاركته في تمرين الاستجابة للزلازل لمنطقة أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط (AEME ERE) لعام 2025، الذي استضافته جمهورية جنوب أفريقيا بمشاركة عدد من فرق البحث والإنقاذ الدولية، بهدف تعزيز جاهزية فرق الاستجابة للطوارئ وتطوير قدراتها الميدانية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود هيئة أبوظبي للدفاع المدني للارتقاء بمنظومة الاستجابة للطوارئ، من خلال تبادل الخبرات مع الفرق الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات البحث الميداني، والإنقاذ، وإدارة مواقع الحوادث. كما أسهم التمرين في رفع كفاءة المشاركين في التعامل مع السيناريوهات المعقدة وتطوير مهارات التنسيق المشترك خلال العمليات الميدانية.

تطوير الكوادر
وأكدت الهيئة حرصها على استمرار تطوير كوادرها، وتعزيز جاهزية منظومة العمل التشغيلي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستجابة في مختلف الظروف، ودعم قدرة فرق البحث والإنقاذ على أداء مهامها، وفق أعلى المعايير العالمية.

