%12 نسبة إنجاز الأعمال.. استعراض مستجدات مشروع الخط الأزرق لمترو دبي

دبي (الاتحاد)



ترأّس معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، اجتماع مجلس الإشراف على مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي عُقد في مصنع إنتاج وتخزين الخرسانة مسبقة الصب في منطقة المدينة العالمية، بحضور رؤساء تحالفات الشركات المنفّذة لمشروع الخط الأزرق.

وتم خلال الاجتماع استعراض المستجدات وسير العمل في المشروع، الذي يعمل فيه أكثر من 3000 عامل، ويشرف عليه 500 مهندس وخبير موزعين على 12 موقعاً، وأنجز التحالف أكثر من 4.6 ملايين ساعة عمل في مختلف المواقع الإنشائية، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل المشروع 12%، ويتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد في 9/9/2029.



أحد أهم المشاريع

مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يبلغ طوله 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، وهو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، ويربط الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويخدم مناطق يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ويربط تلك المناطق برحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة.

ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، من خلال ربط خامس المناطق الحضرية بخدمة المترو، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزائرين، وتحقيق مفاهيم مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقّل، ودعم التنمية الموجهة بالنقل الجماعي TOD. كما يسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، إضافة إلى المساهمة في خفض الازدحام المروري بنسبة 20%، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.