الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

%12 نسبة إنجاز الأعمال.. استعراض مستجدات مشروع الخط الأزرق لمترو دبي

مطر الطاير والحضور خلال الاجتماع (وام)
18 ديسمبر 2025 01:24

دبي (الاتحاد)

ترأّس معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، اجتماع مجلس الإشراف على مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي عُقد في مصنع إنتاج وتخزين الخرسانة مسبقة الصب في منطقة المدينة العالمية، بحضور رؤساء تحالفات الشركات المنفّذة لمشروع الخط الأزرق.
وتم خلال الاجتماع استعراض المستجدات وسير العمل في المشروع، الذي يعمل فيه أكثر من 3000 عامل، ويشرف عليه 500 مهندس وخبير موزعين على 12 موقعاً، وأنجز التحالف أكثر من 4.6 ملايين ساعة عمل في مختلف المواقع الإنشائية، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل المشروع 12%، ويتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد في 9/9/2029.

أحد أهم المشاريع

أخبار ذات صلة
240 مطية في مزاد المرموم للإنتاج الشخصي
القرية العالمية تغلق أبوابها نظراً للأحوال الجوية

مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يبلغ طوله 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، وهو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، ويربط الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويخدم مناطق يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ويربط تلك المناطق برحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة.
ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، من خلال ربط خامس المناطق الحضرية بخدمة المترو، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزائرين، وتحقيق مفاهيم مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقّل، ودعم التنمية الموجهة بالنقل الجماعي TOD. كما يسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، إضافة إلى المساهمة في خفض الازدحام المروري بنسبة 20%، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.

مترو دبي
هيئة الطرق والمواصلات
مطر الطاير
دبي
آخر الأخبار
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
الرياضة
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
اليوم 21:04
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
الرياضة
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©