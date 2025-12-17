«الإمارات الصحية» تستعرض تقدم المشاريع الاستراتيجية ونتائج الأداء

دبي (الاتحاد)



استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه السادس للعام الجاري، الذي عقد بدبي، تقدم المشاريع الاستراتيجية ونتائج الأداء المؤسسي لعام 2025.

وناقس الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور محمد سليم العلماء، وحضره الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأعضاء المجلس، عدداً من البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك الأداء المالي للربع الثالث 2025، ومؤشرات التقدم في المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وأبرز إنجازات المؤسسة، وتوصيات كل من لجنتي التدقيق والمخاطر والتطوير والتحسين.

وأكد الدكتور محمد العلماء أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير نموذج صحي أكثر جاهزية واستدامة، وتعمل على توسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز الاستخدام الفعال للبيانات، بما يدعم جاهزية القطاع الصحي، ويواكب أولويات دولة الإمارات في بناء منظومة صحية مرنة وعالية الكفاءة.

وأوضح أن عام 2025 شهد تقدماً لافتاً في مؤشرات الأداء المؤسسي، وتحقيق مجموعة من المشاريع التطويرية، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل ترسيخ ممارسات الحوكمة الفعالة، وتعزيز مواءمة الخطط التشغيلية مع مستهدفات المرحلة المقبلة.

وأضاف: نفخر بالإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال العام، ومن بينها حصولها مؤخراً على جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أربع جوائز من الاتحاد الدولي للمستشفيات.

واطلع المجلس، خلال اجتماعه، على تقارير اللجان المتخصصة، حيث تناولت لجنة التدقيق والمخاطر مستجدات تطوير أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر، بينما ركزت لجنة التطوير والتحسين على المبادرات الداعمة لتعزيز جودة العمليات التشغيلية ومسارات التحسين المستمر في الوحدات التنظيمية.

وتم استعراض الأداء المالي للربع الثالث 2025 ومؤشرات التوازن المالي وكفاءة الإنفاق، ومتابعة التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية ونتائج الأداء المؤسسي، وما تحقق ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.