أبرز الأخبار
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» ترسّخ الوعي المجتمعي

جناح الدائرة بالملتقى يعرّف بمنظومة خدماتها الإلكترونية المتطورة (من المصدر)
18 ديسمبر 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الخامس 2025، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر 2025 في ساحة الباهية – أبوظبي، تحت شعار «الأسرة مقر ومستقر»، وذلك ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميّز والذكاء المجتمعي.
وتأتي مشاركة الدائرة في الملتقى في إطار مسؤوليتها المجتمعية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري باعتباره نواة المجتمع وأساس بنائه، ورفع مستوى الوعي بالقيم القانونية والاجتماعية، بما يسهم في ترسيخ التلاحم المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي.
إلى ذلك، يعرّف جناح دائرة القضاء في الملتقى الجمهور والزوّار بمنظومة خدماتها الإلكترونية المتطورة، ويتيح لهم الاستفادة من الاستشارات القانونية والأسرية والنفسية المقدمة عبر نخبة من المختصين، كما يوفّر الجناح تجربة تعليمية وترفيهية للأطفال ضمن «واحة الاستقرار النفسي للطفل»، لترسيخ فهمهم للمفاهيم القانونية والاجتماعية بأسلوب تفاعلي.
ويتضمن الجناح عدداً من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية والإبداعية التي أنجزها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن برامج التدريب المهني والحرفي، وتشمل الحرف الخشبية والجلدية والرسوم المستوحاة من التراث الإماراتي والخياطة والتطريز والفنون اليدوية، بما يعكس المستوى المتقدم للنزلاء في إتقان الحرف وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

ورش توعوية 
كما تشارك الدائرة، ضمن برنامج الورش المصاحبة لفعاليات الملتقى، بعدد من الورش التوعوية التي يقدمها موجهون أسريون، وتركّز على أسس استقرار الحياة الزوجية، وصناعة النجاح الأسري، وقواعد الألفة والمحبة بين الزوجين، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مجتمعية مصممة لتعزيز التلاحم الأسري والمشاركة الإيجابية بين أفراد المجتمع.

أبوظبي
مؤسسة التنمية الأسرية
قضاء أبوظبي
ملتقى أبوظبي الأسري
دائرة القضاء
