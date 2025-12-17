الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية نهيان بن مبارك.. «صندوق الوطن» يشارك في الملتقى الأسري بمسرحية «الحرف»

برعاية نهيان بن مبارك.. «صندوق الوطن» يشارك في الملتقى الأسري بمسرحية «الحرف»
18 ديسمبر 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

شارك صندوق الوطن في فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الخامس 2025، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية خلال الفترة من 12 إلى 23 ديسمبر 2025، من خلال تقديم المسرحية التعليمية «الحرف في مهمة نحوية»، التي أخرجها الفنان الكبير عبد الله صالح، وعُرضت في ساحة الباهية بأبوظبي، وشهدت حضوراً لافتاً تجاوز 300 شخص، ضمن عرضين متتاليين، تفاعل خلالهما الأطفال وأفراد الأسر مع المحتوى المسرحي الهادف.
وتأتي مشاركة الصندوق في الملتقى، في إطار توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، التي ركّزت على أهمية التعاون والشراكة مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، التي تتركز أهدافها الاستراتيجية حول تعزيز التلاحم المجتمعي والهوية والوطنية، في إطار التزام صندوق الوطن بدعم هذه النوعية من المبادرات الثقافية والتعليمية التي تعزّز الهوية واللغة العربية، وتسهم في بناء وعي معرفي لدى الشباب والأسرة على حد سواء.

وأكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن المسرحية التي أنتجها الصندوق وتم عرضها خلال البرامج الصيفية بجميع إمارات الدولة، اعتمدت أسلوباً إبداعياً يجمع بين الترفيه والتعليم، بهدف تبسيط قواعد اللغة العربية وتعزيز ارتباط الأطفال بها، في إطار كوميدي باسم، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال تسهم في ترسيخ حب اللغة العربية بأساليب حديثة ومبتكرة تتناسب مع اهتمامات الجيل الجديد.
وأضاف: أن المشاركة في الملتقى الأسري تعكس حرص صندوق الوطن على المشاركة الدائمة في الفعاليات المجتمعية التي تجمع الأسرة، وتسهم في نشر القيم الثقافية والمعرفية والوطنية، ودعم المبادرات التي تعزز التماسك الأسري والهوية، انسجاماً مع رؤية حكومتنا الرشيدة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك.
وثمّن القرقاوي دور الملتقى الأسري الخامس باعتباره فعالية وطنية تجمع فئات المجتمع كافة، وتقام سنوياً برعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي من خلال برامج نوعية وورش عمل تفاعلية وأنشطة متنوعة تجمع بين التثقيف والترفيه، وتركّز على مختلف فئات المجتمع وأصحاب الهمم والمؤسسات الحكومية والخاصة، مشيداً بالتنظيم المتميز من جانب مؤسسة التنمية الأسرية، وبرنامج سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.
مسرحية «الحرف في مهمة نحوية» هي عمل مسرحي تعليمي شيق، ألفه هاني قدري، وأخرجه الفنان عبد الله صالح، ويهدف إلى تبسيط قواعد النحو العربي عبر تجسيد أقسام الكلمة «الفعل، الفاعل، الاسم» كشخصيات في رحلة تفاعلية داخل عالم النحو، وقد عرضت في مبادرة من صندوق الوطن لتعزيز فهم الطلاب للقواعد النحوية بأسلوب ممتع، وتعتبر المسرحية وسيلة تعليمية مبتكرة، خاصة للطلاب، لتعلم قواعد اللغة العربية، تستخدم التشخيص الدرامي لتقريب المفاهيم اللغوية المعقدة.

أبوظبي
مؤسسة التنمية الأسرية
صندوق الوطن
ملتقى أبوظبي الأسري
