«الظفرة للرماية» ينظم 4 منافسات

إقبال كبير على فعاليات الرماية (وام)
18 ديسمبر 2025 01:24

الظفرة (وام)

أعلن نادي الظفرة للرماية تنظيم 4 فعاليات مختلفة، ضمن مهرجان ليوا الدولي المقام حالياً في منطقة الظفرة، والذي يستمر حتى الثالث من يناير المقبل.
وأوضح النادي في بيان له، أن الفعاليات تتضمن الرماية الإلكترونية، والمسدس الهوائي، والبندقية الهوائية، والقوس والسهم.
وأشار إلى الإقبال المتزايد من الفئات المختلفة على فعاليات الرماية، التي ينظمها في المخيم المخصص لهذا الغرض في منطقة المهرجان؛ حيث يستعرضون مهاراتهم في فنون الرماية المختلفة.
وقال سالم سعيد السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية: إن مخيم النادي في مهرجان ليوا الدولي، يوفر تجربة مميزة للمشاركين من الفئات المختلفة في أجواء احتفالية تجسد النجاح الكبير للمهرجان، وتنوع الفعاليات.

