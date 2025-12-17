شرطة أبوظبي تطلق مبادرة «رسائل ليوا التوعوية»

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت شرطة أبوظبي، مبادرة «رسائل ليوا التوعوية» في مهرجان ليوا الدولي 2026، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، وبهدف رفع مستوى الوعي لدى الزوّار والمشاركين، وضمان تجربة آمنة خلال فعاليات المهرجان.

وتركّز الرسائل على نشر الإرشادات التوعوية المتعلقة بالسلامة المرورية، والتنقل داخل مواقع الفعاليات، والالتزام بالتعليمات المنظمة، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة آمنة ومتكاملة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات للاستمتاع بأجواء المهرجان بكل أمان وسلامة.