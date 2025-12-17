الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بلدية منطقة الظفرة تنظّم فعاليات متنوّعة ومعارض للأسر المنتجة

بلدية منطقة الظفرة تنظّم فعاليات متنوّعة ومعارض للأسر المنتجة
18 ديسمبر 2025 01:24

الظفرة (وام)

أعلنت بلدية منطقة الظفرة عن تنظيم فعاليات متنوعة عبر فريق التواجد البلدي، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، المقام حالياً في منطقة الظفرة حتى الثالث من يناير المقبل. وأوضحت في بيان لها أن الفعاليات المقامة في حديقة المهرجان، تتضمن مبادرات وأنشطة مجتمعية متنوعة ومسابقات ثقافية يومية على المسرح، يتم خلالها توزيع جوائز قيمة على الفائزين، بالإضافة إلى سوق للأسر المنتجة، ومنطقة للأطفال لممارسة مختلف الألعاب، في بيئة آمنة ومشجعة.
وأكد سالم محمد العامري، مدير مركز بلدية ليوا، أنهم واكبوا أهمية هذا الحدث الدولي السنوي بوضع كافة الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية والطرق، وتسوية ميادين السباقات والمنافسات المختلفة، وتأهيل الطريق المؤدي لموقع المهرجان، وإنشاء وتجهيز التفريعات الطرقية المؤدية إلى مناطق التخييم.
وأضاف أن الجهود الكبيرة التي اضطلعت بها البلدية تمثلت أيضاً في تسوية الساحات الترابية المجاورة للطرق والمواقف الأسفلتية، وصيانة المنحدرات الرملية لتسهيل الحركة على المخيمين في الصحراء، وتجهيز المرافق الخدمية وأعمال تزيين المدينة، وموقع المهرجان، وتركيب الأعلام لاستقبال المشاركين.
وأوضح أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المشاركين والمخيمين وذلك من خلال تجهيز وتوفير مسلخ متنقل بموقع المهرجان، وتواصل حملات التوعية والتفتيش للحفاظ على سلامة الجميع، بالإضافة إلى التوعية بالنظافة العامة قبل وأثناء المهرجان وصولاً إلى محطته الختامية للحفاظ على المظهر العام، بجانب تقديم خدمة توزيع الحطب على المشاركين للتدفئة.

