«بلدية أبوظبي» تؤكد جاهزية فرقها للتعامل مع أي تقلبات جوية محتملة

18 ديسمبر 2025 01:25

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، في إطار حرصها على تعزيز منظومة السلامة العامة وضمان استمرارية الخدمات.
وأكدت البلدية جاهزية فرقها الميدانية والفنية، ومتابعتها المستمرة للتحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، والتزامها الكامل بتطبيق الخطط المعتمدة لإدارة الحالات الطارئة.
وأوضحت أنها فعّلت خطط الطوارئ والجاهزية المسبقة، ورفعت مستوى التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفاعل مع أي مستجدات قد تطرأ نتيجة التقلبات الجوية. كما أكدت جاهزية غرف العمليات لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، واستقبال البلاغات والتعامل معها وفق أعلى معايير الكفاءة.
وشددت على أهمية التزام أفراد المجتمع بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ الحيطة والحذر، خصوصاً أثناء القيادة أو التنقل في فترات التقلبات الجوية، داعية إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، والتعاون مع الفرق الميدانية لضمان سلامة الجميع.

