أمطار وطقس غير مستقر اليوم وغداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)



هطلت أمس، أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

شهدت أجواء الدولة أمس طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مغبّر، تخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على الجزر، امتدت على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان خاصة مع السحب.

ويتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اليوم وغداً طقساً غير مستقر ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة، يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 60كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عُمان خاصة مع السحب.

وحسب توقعات المركز، يكون طقس الغد الجمعة، غير مستقر ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد. ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن الدولة تشهد حالة جوية بدأت السبت وتستمر إلى الجمعة 19 ديسمبر الجاري، حيث تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمّق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.