الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمطار وطقس غير مستقر اليوم وغداً

الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية (أرشيفية)
18 ديسمبر 2025 01:25

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

هطلت أمس، أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أخبار ذات صلة
آخر تطورات الحالة الجوية في الدولة
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً مع أمطار مختلفة الغزارة

شهدت أجواء الدولة أمس طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مغبّر، تخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على الجزر، امتدت على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وكانت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان خاصة مع السحب.
 ويتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اليوم وغداً طقساً غير مستقر ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة، يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 60كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عُمان خاصة مع السحب.
وحسب توقعات المركز، يكون طقس الغد الجمعة، غير مستقر ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد. ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن الدولة تشهد حالة جوية بدأت السبت وتستمر إلى الجمعة 19 ديسمبر الجاري، حيث تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمّق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

 

منخفض جوي سطحي
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
منخفض جوي
أمطار
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
الرياضة
مدرب وستهام يرفض الحديث عن رحيل فولكروج
اليوم 21:29
مياه الأمطار تحاصر خيام النازحين في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تناقش الوضع في غزة
اليوم 21:20
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
الرياضة
59 جريحاً في اشتباكات نهائي كأس كولومبيا!
اليوم 21:07
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
الرياضة
مدرب بولونيا بخوض «السوبر الإيطالي» في السعودية
اليوم 21:04
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
الرياضة
مدرب الإنتر يصف بولونيا بـ «الطاقة العالية»!
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©