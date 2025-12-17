الخميس 18 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني لمكافحة المخدرات» ينظم ورشة وطنية لإعداد  مادة الأمن والسلامة

«الوطني لمكافحة المخدرات» ينظم ورشة وطنية لإعداد  مادة الأمن والسلامة
18 ديسمبر 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد) 

ينظم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ورشة وطنية متخصصة لإعداد المحتوى العلمي لمادة الأمن والسلامة التي أعلن عنها معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حيث تقام الورشة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين منهم من الأمم المتحدة وممثلي الجهات المعنية على مستوى الدولة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2025 في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، لتكون هذه الورشة ضمن المرحلة الأولى من إطلاق هذه المشروع الوطني الريادي ضمن خطوات متلاحقة لتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية في مجالات الحماية والوقاية. 
وتهدف الورشة إلى إعداد المحتوى العلمي في مجالات الأمن والسلامة، ووضع الإطار الأول للوثيقة الوطنية العملية ومحاورها الرئيسة، وتعزيز دور مؤسسات الدولة في حماية أفراد المجتمع من خلال منظومة توعية متكاملة تسهم في بناء المهارات الحياتية لطلبة المدارس من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، إلى جانب إعداد دليل أسري متكامل يرتبط بالمراحل التعليمية المختلفة، وبما يواكب توجهات الدولة في تنشئة مواطن واعٍ ومسؤول وقادر على الإسهام في صون أمن وسلامة المجتمع. 
وتأتي الورشة في إطار جهود الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لتعزيز الوعي المجتمعي وحماية الأجيال من مخاطر التعاطي والإدمان، حيث ستناقش آليات إعداد مادة الأمن والسلامة، وتنمية المهارات الحياتية، والتوعية بمخاطر المخدرات، بما ينسجم مع الخصائص العمرية لكل مرحلة تعليمية. 
كما تسعى الورشة إلى توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتقديم محتوى علمي وتربوي حديث يستند إلى أفضل الممارسات، ويعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في بناء جيل محصن فكرياً وسلوكياً، وقادر على مواجهة التحديات، بما يدعم منظومة الأمن المجتمعي المستدام في دولة الإمارات. 
وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن الورشة تسعى إلى توحيد الرؤى بين الجهات المعنية، وتقديم محتوى علمي وتربوي حديث يستند إلى أفضل الممارسات، ويعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في بناء جيل محصن فكرياً وسلوكياً، وقادر على مواجهة التحديات، بما يدعم منظومة الأمن المجتمعي المستدام في دولة الإمارات. 
وأشار معاليه إلى أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات سينفذ عدداً من المبادرات الوطنية في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة المخدرات من ضمنها إدراج مادة «الأمن والسلامة» التي تحصّن الجيل الصاعد لتفادي جميع الحوادث والأضرار الممكن تجنبها بسبب السلوكيات الفردية، وتركيزها في المرحلة الثانوية على أضرار المخدرات لتجنبها.

 

